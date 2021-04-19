去年為因應新冠肺炎疫情，行政院制定並實施《紓困振興特別條例》及特別預算，由於條例將於6月底到期，政院近日發函至立法院，請立院同意延長紓困條例及特別預算施行期間至年底，此案將於明日(20日)立院程序委員會處理。

去年通過的《紓困振興特別條例》第11條規定，本條例經費上限為2100億，經費來源為前年度歲計賸餘或舉債支應，每年舉債額度，不受《公債法》第5條第7項之限制。

藍委陳以信去年9月時曾質詢表示，行政院長蘇貞昌上任後借了1兆1千億，台灣平均每人負債增加3萬5，達到26萬元，打破紀錄，堪稱有史以來最會借錢的行政院長。

綠委何志偉於今年2月召開記者會表示，有鑑於傳統產業及旅遊業受到疫情衝擊仍大，6月底即將到期的《紓困振興特別條例》應延長。

因《紓困振興特別條例》第19條明定，條例施行期間為2020年1月15日至2021年6月30日，屆滿得經立院同意延長。據了解，政院於4月15日發文至立院，函請同意延長《紓困振興特別條例》及特別預算施行期間，至今年12月31日。

(中時 )