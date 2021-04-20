根據回傳至地球的數據與影像，美國國家航空暨太空總署（NASA）「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter）今天在火星成功首飛。
英國廣播公司（BBC）與法新社報導，NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）一名工程師宣布，「高度計數據證實，創新號直升機已完成首次飛行，一架動力飛行器在另一個星球的首次飛行」，控制室歡聲雷動。
由火星探測車「毅力號」（Perseverance）傳回的一段短影音顯示，這架重1.8公斤的直升機在火星地表上空3公尺盤旋，隨後著陸。
創新號原訂11日首飛，但NASA針對旋翼進行高轉速測試時發現潛在問題，因而延後首飛時程。
NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，是一項重大挑戰，因為火星空氣稀薄，大氣壓力不及地球1%。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100419
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。