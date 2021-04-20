根據回傳至地球的數據與影像，美國國家航空暨太空總署（NASA）「創新號火星直升機」（Ingenuity Mars Helicopter）今天在火星成功首飛。

英國廣播公司（BBC）與法新社報導，NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）一名工程師宣布，「高度計數據證實，創新號直升機已完成首次飛行，一架動力飛行器在另一個星球的首次飛行」，控制室歡聲雷動。

由火星探測車「毅力號」（Perseverance）傳回的一段短影音顯示，這架重1.8公斤的直升機在火星地表上空3公尺盤旋，隨後著陸。

創新號原訂11日首飛，但NASA針對旋翼進行高轉速測試時發現潛在問題，因而延後首飛時程。

NASA稱創新號這次史無前例的飛行任務風險極高，是一項重大挑戰，因為火星空氣稀薄，大氣壓力不及地球1%。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100419

(中央社)