開幕典禮滑冰選手葉哲宇表演。（中華民國滑冰協會提供）

2022年北京冬季奧運會倒數不到10個月，2021年全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽，於4月19日至20日在台北小巨蛋冰上樂園展開，同時也是選拔國際滑冰總會(ISU) 2021-22賽季我國花式滑冰代表隊選手資格。

配合今年9月將在德國登場的2022年北京冬季奧林匹克運動資格賽、10月在北京舉行的2021年亞洲花式滑冰錦標賽，本賽事有來自全國65個菁英選手參與，爭取最高榮譽。

考量隔離和疫情問題，本次代表台灣出戰三月底2021 ISU世界錦標 賽的馬安安選手，原預計規劃世錦賽結束就從瑞典回國參賽，卻因隔離天數趕不及參賽；國內今年則有甫升成人組的丁子涵選手及去 年升上成人組的葉哲宇選手領軍。

賽事除全程採用ISU國際滑冰總會裁判IJS系統與最新之技術通告，作為賽事正式評分系統與標準之外，今年也邀請到來自澳洲及韓國的ISU國際技術官員參與本賽事，採用視訊連線，同步與國內裁判組一同參與賽事評分。

除了場內競技之外，今年度賽事攜手台北市政府社會局、賽事17 個贊助商，國家花式滑冰代表隊選手及協會滑冰愛心教練，在賽後也將一同加入公益滑冰課程服務行列，針對弱勢兒童與少年提供一系列免費的滑冰體驗課程，去年度服務燒燙傷兒童，今年則拓展服務家暴、聽障、智障的兒少，讓更多弱勢兒少能夠享受滑冰的樂趣，增強自信心。

競賽期間的少年A組、青年組和成年組長短曲之賽事，與愛爾達體育3台及教育部體育署youtube頻道 MOE Sports 合作進行直播，提供民眾更多元欣賞賽事的管道。

(中時 )