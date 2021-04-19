香港再出現一起疑似接種後死亡個案，香港醫院管理局19日證實，一名54歲男子本月18日凌晨被發現昏迷，由救護車送到香港北區醫院急症室，經搶救後證實不治。該名男子曾於本月2日曾接種新冠疫苗，院方昨日已按機制將個案呈報香港衛生署。

香港醫管局表示，公立醫院醫護人員會根據機制向衛生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案。香港衛生署專家委員會將進行審議，包括進行因果關係評估，並會適時透過新聞稿或於「香港新冠疫苗的安全監察」報告中公布。

(中時 )