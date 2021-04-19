行政院前發言人丁怡銘去年因為牛肉麵事件下台，卻被發現已回鍋行政院擔任顧問，還坐領每月11萬元的高薪，引起各界關注。中天新聞也派記者進行街頭民調，結果顯示，有許多民眾看到丁怡銘回鍋，紛紛大喊離譜，更有民眾忍不住直言「超級噁心」。

《中天新聞》今(19日)派出記者在台北街頭針對丁怡銘回鍋一事進行街頭民調，並列出5個選項供民眾選擇：

1.好棒棒 ！月薪12萬我可以

2.好離譜！我納稅、我反對

3.好好喔！丁丁果然是人才

4.好誇張！敗選秒升官、犯錯領高薪

5.好XX！這團隊實在是@&＊% ￥～＊

結果顯示，總共有22位民眾參與投票，最多人投票給選項2，選項2獲得12票；選項1則有1票；選項3有3票；選項4獲得4票，選項5則獲得2票。

記者詢問一名女士，是否知道丁怡銘這個人？這名女士忍不住直言，「喔超噁心的，這個人超級噁心，我覺得超噁心，他怎麼可能秒回鍋？他沒有犯錯嗎？他取笑全台灣老百姓，真的，中天好好監督他？他憑什麼回鍋？他有做了什麼嗎？不是有旋轉門條款，他為何可以馬上回鍋？蘇貞昌不是衝衝衝嗎？要幸福百姓，在哪裡？」

接著，記者又問，是否知道丁怡銘是由行政院長蘇貞昌回聘，她則直呼，「Oh my god！我當然知道，今天早上一起來看到新聞，我就覺得太噁心的政府了」。

一名年輕人則表示，「這也不是一次兩次了，就太多政治操作，他這個也不是第一次了，上次六都選完，誰沒選上，就當什麼官，當然沒有說這樣不可以，只是一直有這種案例出現，當然觀感會不太好」；還有一名大哥則說，「像這這種已經犯那麼大的錯了，還是會有這樣子，可能台灣已經沒有人才了」。

辭職4個月!丁怡銘回鍋政院 民眾:丁丁果然是人才

(中時新聞網)