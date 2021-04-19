在投資人看好越南前景下，由富邦投信發行的富邦越南（00885）ETF19日掛牌首日交投熱絡，成交量突破19萬張，溢價幅度最高來到近20％，尾盤雖有小幅收斂，仍大幅高於10％，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，因此富邦投信提醒投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

富邦投信也提醒有買進計畫的投資人，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大溢價發生，因此，建議投資人買進富邦越南（00885）ETF前，可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

富邦投信指出，台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。富邦投信建議尚未建立部位的投資人，可待富邦越南（00885）ETF溢價狀況回歸正軌時，以定期定額分批、甚至可單筆加碼，再做長線布局。

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