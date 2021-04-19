舉重女神郭婞淳在烏茲別克亞錦賽先於抓舉項目以110公斤改寫世界紀錄，緊接著在挺舉項目成功舉起137公斤，再以247公斤刷新自己保持的246公斤世界紀錄。

郭婞淳在女子59公斤量級原本就保有挺舉140公斤以及總和246公斤兩項世界紀錄，這次在相隔一年多之後回到國際賽場上，她不但沒有生疏，反而更加厲害，抓舉項目三次試舉都成功，110公斤改寫了全國紀錄以及北韓選手崔孝辛的107公斤世界紀錄。

來到挺舉項目，郭婞存第一次133公斤失敗，第二次成功舉起133公斤，第三次挑戰137公斤，郭婞淳只要成功舉起就能刷新世界紀錄，只見郭婞淳深呼一口氣，然後將槓鈴舉在肩膀上，猛然一跨將槓鈴高舉在頭頂上，新的總合世界紀錄就此誕生。

郭婞淳本屆亞錦賽以抓舉110公斤、挺舉137公斤、總和247公斤包辦三金，同時也將這個量級的三項世界紀錄都收在懷裡，現在就看他能否在東京奧運會上實現奪金夢了。

(中時 )