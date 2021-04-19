壹傳媒19日在港交所公告，壹傳媒與獨立第三方建議出售目標公司Amazing Sino International Limited全部已發行股本，訂立不具法律約束力之諒解備忘錄。而該目標公司資產包括台灣《蘋果日報》業務及位於台灣一所物業。惟據台灣《蘋果日報》資深員工透露，公司高層目前都沒說。

壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹表示，有關商討屬於非常初步，現階段只是對方表達意願，強調除考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工權益也放在首位。

張劍虹表示，台灣《蘋果日報》是集團重要資産，從已公布的帳目，台灣《蘋果日報》在尋找新經營模式的過程中，加上新冠疫情影響出現一定虧損，但在管理層和同事努力下虧損正在縮減，管理層承諾會努力繼續改善經營情況。

該諒解備忘錄之訂約方仍在討論可能包含在建議出售中的確實資產及業務。因此可能需要進行若干重組，而建議出售中僅包含集團台灣《蘋果日報》業務的若干部分。

壹傳媒董事會強調，於本公告日期雙方尚未就建議出售訂立具法律約束力的協議。正式協議最終條款須以訂約方的進一步磋商結果為準，目前尚未落實，故可能與諒解備忘錄所載者有所偏離。

據香港東網報導，集團表示建議出售旨在使集團理順資源，並將資源集中於集團有利可圖的業務，從而提升整體業務表現。而買方須於諒解備忘錄日期起的兩星期內，對Amazing Sino財政、法律及其他事務進行並完成初步盡職審查。

而買方須於初步盡職審查完成後，向賣方提出具法律約束力的要約。諒解備忘錄將於逾期1個月後自動終止，惟雙方以書面形式延長除外。

(旺報 )