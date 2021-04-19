富邦媒（8454）朝「永續綠色電商」邁進，本周迎來世界地球日，momo於19日公布《環保綠皮書》，在綠色消費、綠色物流、綠色營運耕耘下，2020年繳出永續商品全年齡層購買人數雙位數成長、低碳運輸每月合計減少21.28公噸碳排放、獲ISO 14001環境管理系統驗證等優異成績。

momo積極響應政府推出第二波網購「循環袋」，並號召會員參與《momo綠色地球週》淨灘愛地球、你消費momo種樹等限定活動。

富邦媒表示，致力推廣綠色消費，積極增加永續商品比例，至今「綠色生活館」商品數高達近7,000品，帶動2020年館內業績年增破六成，其中綠色飲食業績占比過半，以有機生鮮業績年增近八成最為顯著，健康食品飲料次之，人氣商品如「Vilson米森」有機麥片、「統一生機」有機蘋果醋等。

而綠色生活理念也延燒至日常清潔，標榜友善環境之清潔商品備受青睞，像是「南僑」水晶肥皂及洗衣液體皂，2020年熱銷破20萬件，屢登上綠色生活館年度熱銷商品榜。momo也進一步分享，館內主力消費者集中於30至49歲，占比達六成，然而20～29歲及50～60歲以上購買人數，亦皆有雙位數高年增。

momo也致力於發展綠色物流、友善包裝，2020年綠色物流與低碳運輸每月合計減少21.28公噸碳排放。在實踐綠色物流的道路上，momo從倉儲建置、運輸的布局皆將環境永續的理念涵蓋其中，如北區物流中心太陽能發電設置全年累積發電量達到1,263,932度，持續打造綠色自有車隊，引進符合能源效率運輸車輛。

此外，momo也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，今年將結合郵局推出第二波網購「循環袋」，透過郵筒及i郵箱智慧郵筒回收循環，期冀與消費者共同實踐網購包裝減量之目標。

momo同時將綠色永續置入於公司日常營運的各個環節中，不僅建立環境管理系統及運作機制，同時透過教育訓練提升公司內部環境永續意識，如針對同仁積極推動無紙化措施、廢棄物管理及各式節能宣導等。在momo的努力下，2020年雙雙通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查證、ISO 14001環境管理系統驗證；無紙化措施減少38,015,274張用紙量等同於約減少304,122公噸CO2e，實踐建立永續營運綠生活承諾。

今年3月27日，富邦媒響應世界自然基金會發起之「地球一小時」關燈行動，獲數千名會員回響。世界地球日前夕，momo購物網亦將於即日起至4月25日推出《momo綠色地球週》，首波號召會員一起守護海洋，即日起受理報名「momo x Avene雅漾淨灘愛地球」活動，凡成功報名4月24日或4月25日淨灘活動即可於現場領取海洋友善禮包，同時從減少碳排放量、資源重複利用理念出發精選好禮，祭出下單抽宏佳騰智慧電車，簽到抽NYA-環保帆布袋、環保獎勵金，滿額享1元加購NYA-環保餐具等，再加碼4月22日當日購買綠色生活商品滿3,500元即可參與「你消費momo種樹」限定活動。

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