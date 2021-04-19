台灣海洋紀錄片《男人與他的海》上映第3週好評不斷，在強片夾擊之下全台票房突破300萬，「一萬名海洋之子」巡迴放映已在全台跑透透，北至基隆、南至屏東，還有花蓮、澎湖等縣市，目前共超過50所學校，6000多名學子參與。導演黃嘉俊與片中2位主角廖鴻基、金磊勤跑戲院和學生互動，師生熱情的反饋與回應，不僅大批人馬經常從影廳內QA到影廳外，更有同學拿著國文課本排隊要廖鴻基簽名。

該片在群眾募資許下的「一萬名海洋之子」宏願，在富邦文教基金會及Cheers雜誌協助之下，正如火如荼地於全台各地巡迴放映。本片主角之一的海洋文學作家廖鴻基，因作品常見於國高中的國文教材，在學生族群累積超高人氣，甚至在影廳外開起小型簽名會。「海洋之子」活動場場爆滿，學生們真心喜愛電影而給予的回應，讓導演黃嘉俊熱淚盈眶，他說：「映後QA沒有獎品，但小朋友卻熱烈到下場觀眾要進場了都還拼命舉手要問！」更有一名大里高中的學生將自己的第一部紀錄片獻給《男人與他的海》，看完後還特別私訊導演説，本片顛覆他過去對於大海和紀錄片的想像。

長期致力於全球海洋保育的綠色和平17日也包場力挺《男人與他的海》，導演黃嘉俊出席映後時感性地說：「台灣是海島之國，很多人卻不熟悉海洋，甚至恐懼，我們的教育也沒有帶我們親近海洋。」本片不只希望更多民眾認識大海，綠色和平坦言，台灣近海無魚早已是無法迴避的事實，此刻，我們的海洋更面臨了生物多樣性危機，希望《男人與他的海》可以喚醒政府，必須真正有作為保護海洋，而非空談。

《男人與他的海》籌製超過3年、橫越8,500公里的距離，導演黃嘉俊帶著攝影機從陸地航向海洋、再潛入海中，記錄投奔海中的2個父親—廖鴻基與金磊，如何正視自己對生命的渴望、像鯨豚般在大海遨游，同時學習向岸上的妻兒付出自己的愛。電影全台熱映中。

(中時 )