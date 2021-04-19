今(19日)受到東北季風影響，北台灣早晚較涼，低溫約17至19度，氣象局表示，明持續在東北季風影響下，低溫在18度上下，另外，臉書專頁颱風論壇指出，舒力基颱風周三、四離台灣最近，宜蘭、花蓮、台東、恆春、基隆、台北山區等6地區有望降雨。

氣象局表示，明持續在東北季風影響下，北台灣早晚仍涼，低溫在18度左右，其他地方約20、21度，白天各地舒適溫暖，北部高溫會比今日再高一些，西半部高溫約27至30度，東半部約24至26度；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，東部及東南部地區會有零星降雨，午後屏東地區及中南部山區則有零星短暫陣雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書上說明舒力基最新動態，表示舒力基颱風巔峰狀態已過，在北移的過程中環境漸轉差，強度將略為減弱至中颱，預測舒力基在周三、四離台灣最近，外圍雲雨帶移入東部，宜蘭、花蓮、台東、恆春、基隆、台北山區等6地區有望降雨，西部地區則維持晴朗，山區午後陣雨的型態。

另外，台灣颱風論壇也說，預測舒力基颱風路徑目前仍然無太大變化，導引氣流不是很明確，但周三將前慢速偏北進行，周四將大角度轉向東北、加速。而氣象局則表示，周三至周六舒力基颱風從台灣東南方遠海通過，並東移離開，迎風面水氣偏多，周末華南的水氣有機會東移通過台灣，各地雲量增多、降雨機率提高，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，降雨有機會較為明顯。

(中時新聞網)