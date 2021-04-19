台中市中華路1棟透天民宅深夜失火，3童喪身火窟，現場拉起封鎖線。（陳淑芬攝）

中市中華路民宅深夜失火3童喪身火窟，痛失1雙年幼子女的易父說，女兒才道「爸爸，再見！」，轉眼竟天人永隔，傷心不甘。（陳淑芬攝）

台中市中華路1民宅深夜失火，3童喪身火窟，易姓小兄妹的阿公到火場前關心，傷心得老淚縱橫。（陳淑芬攝）

中市中華路民宅深夜失火3童喪命，58歲張姓住戶手臂燙傷送醫，他返回火場，談起火災發生當時餘悸猶存。（陳淑芬攝）

台中市3童喪身火窟，易家及邢家人由道士帶領進入火場誦經招魂，現場悲戚。（陳淑芬攝）

台中市3童喪身火窟，易家及邢家人由道士帶領進入火場誦經招魂，現場悲戚。（陳淑芬攝）

喪身火窟的易姓小兄妹阿公到火場前關心，指著火場前的兒童腳踏車說：「我兩個孫子都很喜歡騎這輛」。（陳淑芬攝）

台中市18日深夜1棟透天民宅大火，發生3童喪生火窟悲劇，3歲、5歲易姓小兄妹及5歲邢姓女童受困在2、3樓的樓梯轉角處，搶救人員到場緊急灌救、衝進火場救人，3童被救出時均已沒呼吸心跳，凌晨送醫不治。此外，58歲張姓男住戶雙手約3％、2度燒燙傷；27歲易母則咳嗽、身體不適送醫。其中，3歲易姓女童竟在19日生日當天往生成為忌日，令人不勝唏噓，起火原因仍待進一步釐清。

台中市消防局在18日晚間23時7分接獲通報，中華路二段1處透天民宅發生火災，派遣消防車15輛、救護車4輛及消防人員51人緊急前往搶救，起火民宅為2樓RC建物、3樓為加蓋鐵皮屋，1樓為美髮店、2樓及3樓是分租雅房，現場3樓起火燃燒冒出濃煙，搶救人員佈署水線灌救，並架雲梯進入搜救。

救災人員在2、3樓間樓梯轉角處發現3名孩童，先後將3童救出火場時，但均已沒呼吸心跳，經緊急搶救送醫，3童在19日凌晨不治。消防人員在於18日深夜11時24分控制火勢，根據初步火調結果，起火點疑在2樓王女的房間內。

這起大火帶走3條稚嫩的小生命，分屬同租該處的兩個家庭，他們的父母疑似先後都去參加媽祖遶境回鑾。不過，邢父說，他與女友在發生火災時都不在家，但對是否去參加回鑾活動則說詞反覆，而女兒託給邢妻劉女照顧。劉女則說，當晚因3個小孩都睡了，她外出買消夜，才短短的10分鐘返回，人在1樓就發生大火了，但她對事發時否在民宅內說法也反覆不一。

易父說，當天他老婆先去參加回鑾活動，約晚間7時許帶兩個小孩回家，他當時在等朋友要去大甲，2個小孩還在騎樓跑來跑去玩耍，都還好好的，老婆說要帶小孩回家去睡覺，貼心的女兒還跟他道別說：「爸爸再見！」，他才剛到大甲就接到通知「家裡發生火災、小孩危險」，沒想到短短的幾個小時，兩個小孩竟成為冰冷的遺體。

「很難過，很不甘心！」易父說，他兩個小孩與邢姓女童平常都會玩一起，發生火災時他不在家，不知道事發狀況，他身為家中獨子，1雙子女都喪身火海，他心裡不能接受，至於3歲女兒生日當天竟遇火劫變成忌日一事，他不願多談。

邢姓女童父親返回火場激動地說，他以前曾看到過易姓男童玩打火機，他擔心發生火災而緊急搶下，沒想到，到來還是發生大火了，他悲慟至極地說：「我唯一的孩子耶！5歲而已，還沒唸書耶！」，他留在火場附近許久，低調不語僅強調澄清說，易童玩打火機是2個月前的事了，至於這次火災，「他不知道」。

這場無情的大火也燒出3童複雜的家庭問題，易家及邢家兩家都是低收入家庭。鄰居說，易父還疑長期酗酒、還家暴小孩；邢父帶著女兒與王姓女友同居該處，而邢姓女童是他前妻所生。也有鄰居提到，5歲易姓男童在3個月前曾經玩弄鄰居店家的瓦斯桶，引起一陣虛驚。

易姓兄妹的6旬阿公19日一早也返回火場探望，他老淚縱橫地說，他單傳只有1子、2孫，他日前還買飲料來給兩孫子喝，他們都很高興，沒想到竟就喪身火海，他指著火場前的兒童腳踏車說：「我兩個孫子都很喜歡騎這輛」，阿公談起他被通知到殯儀館看到兩孫，不禁傷心拭淚。他睹物思孫地說，他們留下最愛的玩具，但也在火災中受損了。

對外傳易父有酗酒及家暴之說。阿公反駁指出，他兒子不會喝酒，也不會打小孩。她說，兩孫子平日都兒子夫妻在帶，他不知火災發生時的狀況，5歲男孫已經在讀幼稚園，兒子經濟狀況比較不好，平常在做粗工，從事油漆及雜工，收入不穩定；媳婦在理髮店上班，收入也不好。

58歲張姓住戶手臂燙傷送醫，他就醫包紮返回火場，談起火災發生當時餘悸猶存。他說，發現屋內都是濃煙，他下樓探看伸手不見五指，他走到樓梯時竟踩到3名孩童的身體。他含淚地說，當時孩子的身體已癱軟、不動，他心裡已有不妙的想法，所幸，消防人員緊急灌救，他很感謝各界的協助，對於身亡3童也相當不捨。

鄰居談起火災還惶恐地說，她深夜突然聞到深深的燒焦味，緊急奔出察看，發現鄰戶房子已濃煙密布，她緊急跑進去關掉電源，並提水灌救，沒想到，這場火警竟帶走3個孩子的性命。

19日下午檢察官會同法醫到台中市生命禮儀管理處進行相驗，家屬到場悲痛萬分，隨後，易家及邢家人由道士帶領進入火場誦經招魂，家屬落淚難掩傷痛之情，「上車喔！」家屬悲傷呼喚，現場氣氛悲戚， 3名喪生孩童遺體安置在台中市生命禮儀管理處。

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(中時 )