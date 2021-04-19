2021年4月19日，絕對是航太史上值得紀念的日子，NASA的火星直升機「獨創號」(Ingenuity)完成了首次飛行，這是人類製作的飛行器，在另一顆行星上成功進行了首次動力飛行，證明即使在火星那樣稀薄的地方，空氣動力學與航空升力依然適用。

太空新聞(Space News)報導，獨創號的造價8500萬美元，上頭安裝有黑白攝影機，與13百萬畫色的彩色成像儀，但是沒有多餘的科學儀器，因為它的工作很單純，僅是為了證明在外星球的飛行壯舉是可能的。

毅力號拍攝到獨創號的飛行。(圖/NASA)

火星引力只有地球的35%，所以飛行所需的升力不大，然而火星大氣層只有地球的1％，使得攪動空氣引起的升力很很弱。在獨創號飛行之前，科學家也沒有把握獨創號的同軸雙螺旋槳能否成功抬升整架直升機。

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

JPL的工作人員對毅力號的首飛而歡呼。(圖/NASA)

這架重量1.8公斤的小直升機，是在美國東部時間上午3:34進行了它的首次飛行，它的飛行高度大約3公尺並且在這個高度盤旋，然後在飛行39.1秒後著陸 。

Video of Nasa Mars Ingenuity helicopter's successful first flight on Red Planet

這場首次飛行的畫面，有獨創號自行拍攝的部分，它的黑白攝影機紀錄著自己的飛行過程，螺旋槳的的陰影投射在火星表面。另外，毅力號母車也在65公尺外拍攝到獨創號的飛行動態，當照片傳回航太總署噴射推進實驗室(JPL)時，現場人員興奮的拍手叫好。

JPL的獨創號團體主管-咪咪‧安格(MiMi Aung)說：「我們現在可以說，人類成功的在火星飛行，我們發明的飛行器，在另一行星上進行了起飛、航行與穩定降落。我能體會到萊特兄弟的首次飛行，是多麼的自豪。」

這次飛行是獨創號5次飛行計劃中的第1次，之後的飛行將會更有挑戰性，計畫達到5公尺的飛行高度，以及更遠的飛行距離。

NASA認為，在證明火星上的飛行是可能的以後，將來的外星任務就不會只有平面移動，還要加上第3個維度。NASA科學副主管湯瑪斯‧澤布臣(Thomas Zurbuchen)說：：「飛行將是未來新探測工具。」

火星的未來的任務還沒有飛機或是旋翼機的設想。但是，探測土星最大的衛星-土衛六泰坦的計畫中，有一個「蜻蜓計劃」，就是把一架無人飛機送到土衛六上飛行，憑著濃密的大氣層，它應該能飛行的很順利，蜻蜓號計畫於2027年發射。

(中時新聞網)