陳家樂（左）和衛詩雅拍攝親密戲時，很常不小心笑場。（華映提供）

香港喜劇《不日成婚》由香港新銳導演陳茂賢擔任編劇執導，香港新生代演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人，不計形象賣力上演這場男女愛情關係的角力大戰。同時身兼電影策劃人的衛詩雅，不但幫導演陳茂賢說服經紀公司投資，上映後更勤跑映後，電影在香港上映收穫好票房，讓她非常開心，笑說：「我好像在看股票一樣，天天盯著入座率和票房，哪家戲院反應好，就會衝去謝票，做映後QA，行程都臨時安排，所以睡不安穩，也吃不太下東西，都變瘦了呢！」

衛詩雅在片中演出從暗示一路到明示男友想結婚的大齡女子，甚至不惜祭出懷孕絕招逼婚，一場她穿著性感蕾絲內褲大跳鋼管舞的戲碼，突破尺度，連對手戲陳家樂都直呼意外。衛詩雅表示為了展現完美身型，拍攝一收工就狂做提臀運動，要讓臀型更翹、更完美。衛詩雅表示為了這場跳舞求子的重頭戲，完全豁出去演出，因為平日最不擅長的就是跳舞，「我是四肢僵硬，左右不分的人，我練習時很怕把老師激到吐血。」她練習後表示原來上鋼管並不太難，反而是要展現魅力讓她很害羞，「我連甩頭髮都甩得像瘋子，一點都不性感，我都不敢看鏡子，覺得自己很像一隻大象。」

導演事前特意不讓陳家樂知道衛詩雅的造型，讓他在現場展現最真實的情緒，衛詩雅大膽進攻，不斷撩他，陳家樂回憶說：「我現場真的很驚訝，我們是好朋友，現場被她性感對待，真的會覺得有點不自在，而且完全沒想到她的衣著會如此大膽。」衛詩雅表示出道第一天就認識同公司的陳家樂，「我們熟到像家人一般了，當時工作不多，連吃飯都有問題，所以還會互相借錢。所以陳家樂真的是我的老戰友啊！我們都知道有今天一點點的成績是得來不易的。」也因此拍攝情侶間的親密吻戲時，衛詩雅要脫光引誘對方，很常不小心笑場，「親一次還不尷尬，但配合鏡頭要親很多回，就會開始很想笑了，最後都要大喊『來吧！來啊！』讓自己止笑，再什麼都不想就去演才行」。電影23日在台上映。

(中時 )