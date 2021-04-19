歐盟正在制定一項新戰略，在劃定30種關鍵性工業原材料貿易上，推動供應鏈多樣化與資源再利用，並要求各成員國在本國落實2025年以前可以啟動的採礦和加工專案，以保障原材料來源不因供應鏈中斷而受損。

《德國之聲》報導說，對於智慧手機、太陽能電池板和電動汽車而言，鈷或鍺是至關重要的原材料。歐盟擔心，一旦發生衝突，供應鏈得不到保證時，相關工業將蒙受嚴重損失。

報導表示，這些關鍵性工業原材料用於國防、再生能源、機器人、無人機和電池等領域，目前還沒有替代品。許多關鍵原材料的全球年產量只有幾千噸，而且只被少數幾個國家控制，其中有2/3都可以在中國開採。這類資源在全球有數個資源熱點，如南非北部擁有鉑和釩的礦藏、剛果民主共和國（DRC）擁有鈷礦，美國則開採鈹。

中國是稀土金屬的3大供應方之一，其供應份額遠遠超過美國和俄羅斯。這一優勢部分歸功於中國各地豐富的自然礦藏，但也是政策精心規劃的結果。

德國智庫科學與政治基金會（SWP）亞洲部負責人希爾珀特(Hanns Günther Hilpert) 認為，中國從戰略上發展採礦和原材料加工，如今上海金屬交易所甚至比倫敦金屬交易所更重要。「中國在該領域開創的技術全球獨佔鰲頭，即使在其它國家開採了替代礦產，大部分加工也必須在中國進行，然後再出口到國外。」

報導指出，為確保直接進入當地原材料市場，中國公司在外國投資礦山，比如在剛果民主共和國開採鈷礦，或在南非開採鉑金。此一戰略適用於中國缺乏的資源，也適用於中國擁有豐富資源的領域。

希爾珀特認為，除了控制供應鏈外，中國的主導地位還歸功於環保領域寬鬆的法規與相對低工資。再加上出口限制條款、政策補貼與惡性價格競爭來打敗競爭對手。

報導表示，許多原材料的開採礦區常常設在內亂、腐敗或獨裁領導的亞洲或非洲國家，鈷就是典型的例子。全球近60%的鈷供應來自剛果民主共和國，那裡的國內暴力衝突已經持續了幾十年。另外10種關鍵原材料的未來供應也有疑慮，它們分別是銻、鉍、鎵、鍺、輕稀土和重稀土，目前可以在塔吉克斯坦斯坦、中國、俄羅斯和老撾開採，而在哈薩克、越南、俄羅斯和中國則開採鎂、鈮、磷和鎢。

專家們一致認為，未來的供應可能會受到裙帶關係、缺乏民主治理、貿易限制、內亂甚至國家內部軍事衝突的影響。歐盟委員會國防及航太領域發言人表示，作為買方，歐盟目前正在制定一項新戰略，當其他國家限制關鍵原材料的出口時，歐盟應當採取必要的行動，以取消出口限制。例如，2012年歐盟、美國和日本在向世界貿易組織（WTO）提起的訴訟中獲勝，迫使中國放棄對關鍵原材料的出口限制。

為減少對國際供應鏈的依賴，歐盟制定了兩項措施：一、建議其成員國推動原材料來源的多樣化，在其國內落實2025年以前能啟動的採礦和加工專案；二、通過資源的再利用以減少依賴性。

(中時新聞網)