擁有正確的理財觀念相當重要，新北市一名在工廠工作的女作業員，因為積欠太多卡債，走投無路之下，還頗有姿色的女作業員，決定下海從事性交易，短短兩個月賺進約6萬多元，結果網路上廣告被警方盯上，卡債還沒還完，就先被警方逮捕。

這名29歲的王姓女作業員，外表算是相當標緻，除了擁有豐滿的上圍，一雙腿也保養得宜，不過王女不擅理財，加上不好的消費習慣，欠下許多卡債付不出錢來，被銀行壓得喘不過氣的王女，決定靠自身姿色，上網打廣告賣淫。

王女廣告吸引嫖客上門(圖/翻攝畫面)

王女在網路上用按摩當廣告，打出50分鐘要價3500元，吸引男客上門消費並從事性交易，2個月來兼職賣淫，大約賺進6萬多元。新北市中和警方在網路巡邏時，發現王女PO出了色情按摩，同時還有王女躺在床上，只穿性感內衣，露出長腿的照片。

日前警方假裝是上門消費的嫖客，接著在中和區的民宅將王女逮捕，王女表示，因為積欠卡債，才會想到用這方法賺錢，想說做個幾次就不做了，而應召站的老闆把賣淫廣告PO上網路，沒想到因此被警方盯上，王女訊後也依妨害風化，移送法辦。

(中時新聞網)