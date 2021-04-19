泰山（1218）19日法說會，受惠本業跟業外轉投資同步成長，去年獲利改寫歷史新高，董事會並通過擬配發現金股利每股1.4元，也創該公司股息新高紀錄。泰山發言人劉韋辰表示，今年在大宗物資行情帶動下，加上高毛利的消費食品維持成長力道，估計全年營運有機會挑戰超過去年！

劉韋辰並指出，繼去年完成油脂包裝線、冷藏飲品線後，今年預計再斥資約9,000萬元的資本支出，將用於新增鐵鋁罐產線，一方面是原有產線的汰舊換新，另一方面也對應環保趨勢改變包材；另外，還有新增冷藏線的設備，預計斥資約5,000萬元。光是這兩項投資的資本支出就約1.4億元。

泰山去年表現亮眼，前三季就賺贏過去全年。2020年全年合併營收83.56億元，年增4.44％；歸屬於母公司稅後淨利8.51億元，年增46.21％；EPS為1.75元，不僅高於前一年的1.2元，更刷新歷史紀錄。

劉韋辰表示，去年主要是消費食品帶動成長，其中，又以點心類、水類、家用油三大塊表現最佳，點心類主要受惠上半年防疫囤貨需求，八寶粥等點心明顯熱銷，整體點心類業績成長逾二成；氣泡水也因新品奏效，加上去年天氣熱，驅使整體水類（包含純水）業績雙位數成長；家用油也受惠疫情自煮商機，帶動銷售成長。

此外，在轉投資部分，泰山目前持股全家22.47％，是泰山重要的轉投資收益來源，但此一比例有逐年下降趨勢。劉韋辰指出，去年泰山認列全家的投資收益占稅後淨利的比重，從前兩年超過七成降至56％，本業獲利占比則提升至37％，顯示本業獲利能力有提升。

他並指出，今年泰山還有消費食品新品計畫持續推動，將掌握吸睛、口感、價格親民三要素，加上目前大宗物資行情帶動，以及大陸漳州去年首季因疫情影響基期較低，今年回歸營運常態，估計今年全年營運有機會挑戰超過去年。

(工商 )