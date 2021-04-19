雷虎科技（8033）19日宣布，董事會日前通過擬以私募不超過普通股3,000萬股，辦理現金增資發行普通股案，此次私募應募人，應以策略性投資人為主，將用於充實營運資金、償還借款，及因應未來轉投資發展的資金需求。至於私募對象，及其與公司間的關係，公司目前尚未洽定特定人。

雷虎表示，公司此次私募應募人，以策略性投資人為主，並認同公司經營理念及專業團隊為原則，私募額度以不超過普通股3,000萬股的額度內。本次私募價格的實際發行價格，以不低於參考價格的八成，作為訂定私募價格的依據。

上述私募資金用途，將用於充實營運資金、償還借款，及因應未來轉投資發展的資金需求，以維持公司業務的持續發展，並強化公司競爭力。

至於預計效益，雷虎藉由應募人的加入，可降低成本，改善公司財務結構，或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品，以提升產品銷售數量。

雷虎指出，此次私募股票，如因實際籌資有分次辦理的必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案日起的一年內，分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限，各分次私募資金，擬用於充實營運資金、償還借款，及因應未來轉投資發展的資金需求，以維持公司業務的持續發展，及強化公司競爭力。

(工商 )