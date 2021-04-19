台灣非洲經貿協會理事長孫杰夫，19日與東海大學校長王茂駿，共同簽訂產學交流合約，以期未來推動東海與非洲國家的產學合作，並促進雙邊國際學術交流，藉以深化台、非的產學及學術合作。東海校長王茂駿表示，該校願意每年提供10名獎學金名額，提供非洲人才遴選，赴東海就學。

孫杰夫率領該協會副理事長謝富貴、蔡世文、理事楊武鉉，及副祕書長鍾文采，拜會東海大學，由東海校長王茂駿，親自接待，並介紹東海大學的辦學特色。

除經貿交流外，該協會近年也與國內大專院校合作，積極推廣與非洲的高等教育交流。孫杰夫指出，該協會作為非洲與台灣的交流平台，希望簽訂交流合約，讓更多的非洲同學，來台交換就學，而台灣也有更多的年輕學生，願意去非洲當交換學生；甚至未來留在當地工作，也成為許多台商的幹部。孫杰夫透露，非洲其實有許多地方，是很進步的。

包括東海國際學院院長幸雅各、就業輔導暨校友聯絡室主任蔡清欉、工業工程與經營資訊學系教授翁紹仁、國際暨兩岸合作處國際長蔡亞平，及公關室主任陳昭如，與台灣非洲經貿協會的貴賓，共同討論雙邊交流細節與可能性，期許推動實質交流。

王茂駿強調，學校中長程計畫，是成為一所卓越創新的大學，到跨界實習，校方並致力國際化推廣，包括長、短期的交換學生，在校期間也培養學生國際視野，目前已有國際姐妹校超過300所。雖然目前非洲的學生，只有個位數，也希望能夠藉由雙方的交流，讓非洲的學生數持續成長。王茂駿說，東海願意每年提供10名獎學金名額，提供非洲人才的遴選，赴東海就學。

孫杰夫透露，台灣非洲經貿協會成立於2006年，致力於促進台、非經貿交流，並作為拓銷或投資非洲市場經驗交換，及相互聯誼的平台。

此次參訪由前外交部禮賓司長朱玉鳳的引薦，希望藉由兩機構的合作，以促進台、非的實質交流。朱玉鳳認為，產官學合作極為重要，學生要願意往外移動，協會的會員也希望未來學生可在非洲企業實習，並擁有學分。

會中也提到，未來台灣方面可更主動參與外貿參訪團，到非洲實際瞭解，而當地也有許多宗教色彩濃烈的學校，很適合交換學生就讀。

(工商 )