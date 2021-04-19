18日一名網友，在臉書社團「爆料公社二社」PO出兩段影片，疑似因為捷運車廂座位發生衝突，影片中一名戴帽男子，一個人佔了3個位置，遭制止卻不斷咒罵「廢物老人」，甚至揚言「我有精神疾病，殺人無罪」，場面相當火爆；而該名男子鬧完北捷，轉移陣地大鬧台鐵，嗆聲「我是特種部隊」、「我叫國安局出來」。

網友在臉書社團「爆廢1公社」上傳影片，表示自己在台鐵車廂遇到行為奇怪的男子，對方將包包、寵物籃隨意丟在座位、走道，姿勢更是引起別人困擾，原PO請車長處理，結果男子口氣相當挑釁，先是拿出手機錄影，對車長說「聽得懂人話嗎」、「先生你貴姓」、「我身體不舒服啊」，車長則是相當無奈，用對講機請求支援。

而原PO實在看不下去，出言制止男子，希望他不要造成別人困擾，未料男子不斷嗆聲「我叫國安局出來」、「你憑什麼教訓我」、「我拉下口罩讓你看我長什麼樣子」，還一度拉下口罩，最後警方到場協助處理，並將男子請下車，男子離開車廂後，與不久前大鬧北捷的行為模式一樣，直接躺在月台座椅上呼呼大睡。

該名男子不久前才鬧完北捷（圖片取自／爆料公社二社）

男子因佔用博愛座在車廂內與其他乘客爆發衝突，警方到場後，男子卻躺在江子翠站的椅子上休息並稱身體不舒服。（圖／民眾提供）

這名男子稍早前，才在捷運板南線，攜帶寵物籃、背包，1人占用博愛座以及旁邊的座位共3位，引發其他乘客不滿，出言制止，但男子非但不讓位，還作勢揮拳，狂罵三字經，隨即被其他乘客壓制並報警，等警方到場後，面對詢問他裝作聽不到，完全不回應，最後警方通知救護車將男子送醫，雙方並未提告。

(中時新聞網)