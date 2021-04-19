中南部水情吃緊，近來除了乾枯的水庫照令人驚訝，陸續有人拍到因缺水旱象而出現難得的一見的奇景，文史工作者潘樵這個月初與家人一同到南投縣仁愛鄉紅香溫泉部落，拍下水位下降的帖比倫峽谷，照片中可見潭底岩床裸露，竟呈現出一個可愛的愛心形狀，照片曝光讓眾人驚嘆「太美了！」

潘樵這個月初在臉書粉專《潘樵的人文生態小旅行》PO出多張照片表示，全家一起到南投縣仁愛鄉紅香溫泉部落，兒子跟女友去爬白姑大山，他和妻子、女兒去帖比倫峽谷，雖然地點不太一樣，但是景色一樣自然美麗，認為常常走進大自然，總會有一些驚喜的發現，讚嘆生態始終原始豐富。

從照片中可見，帖比倫峽谷因水位下降，底部已露出岩床，但令人驚喜的是，岩床裸露的部分竟狀似愛心，意外浮現的奇景，反而讓原本讓人擔憂的旱象增添一分姿色。照片曝光後，引起眾多網友驚呼「太美了！」並祈禱趕快下雨。

有網友留言「看到如此一泓碧水，想到大地谷」、「我住哪裡，都沒有去過！下次來去看看」。紅香溫泉位於南投縣仁愛鄉，是合歡山的野溪溫泉，由於當地有泰雅族發祥村的「紅香」與力行村的「溫泉」兩個部落，因此將這處溫泉稱為「紅香溫泉」，海拔約1200公尺，屬於低度開發的溫泉區。

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(中時新聞網)