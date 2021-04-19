全球疫情再度升溫！近7日的新冠確診病例創下疫情以來新高紀錄，包括印度、巴西等國的狀況最為嚴峻，這使得已經出現強勁復甦訊號的美國經濟，所帶動的美元指數上升面臨壓力，黃金價格也出現走揚，美股期指盤前下挫。美股周一(19日)開盤下跌18.29點、以34,182.38點開出，隨後跌幅擴大至上百點，電動車大廠特斯拉股價下跌近3%。

截至台灣時間晚間9點35分，道瓊指數下跌139.99點或0.41%、暫報34,060.68點；標普500指數下跌6.83點或0.16%、暫報4,178.64點；那斯達克指數下跌23.01點或0.16%、暫報14,029.33點；費城半導體指數下跌23.39點或0.72%、暫報3,229.68點。

4大科技巨頭開盤全面上揚，特斯拉股價下跌24.7美元或3.34%、暫報715.08美元。台積電ADR股價下跌0.49美元或0.41%、暫報118.36美元；聯電ADR股價上漲0.16美元或1.64%、暫報9.64美元。

目前新冠疫情全球確診數達520萬人，死亡人數達超過 300 萬人，根據約翰霍普金斯大學數據顯示，與前一周相比，確診病例多了12%，死亡人數達8.2 萬人，高於平均每日的1.2萬人。

可口可樂在盤前發布2021年第一季財報，營收與每股盈餘都超乎市場預期，該季度全球單箱銷量回到2019年同期水準，其中亞太市場單箱銷量較同期增長9%，尤其以大陸、印度市場表現最為亮眼。

加密貨幣龍頭比特幣於上周日大跌超過15%，創下7周以來最大單日跌幅表現，周一恢復漲勢，目前一顆比特幣價格上漲1505美元或2.74%、暫報56,404美元。

(中時新聞網)