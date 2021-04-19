美國中情局(CIA)日前公布世界各國2021的年總和生育率（fertility rate）預測數據，資料顯示，台灣是全球227個國家和地區中的最後一名，甚至低於鄰近台灣的日韓和大陸、港澳。此事在網路上引起網友討論，有網友質疑，少子化辦公室到底在幹什麼？不過，也有網友十分疑惑，為何中情局會管到出生率這個議題？

從CIA公布2021年全世界227個國家與地區的總生育率預測數據中可以發現，生育率最高的前10名都由非洲國家包辦，其中尼日更以6.91的生育率奪下榜首；而在倒數10名的部分，則多為東亞國家，日韓、港澳以及新加坡的生育率都敬陪末座，而台灣則是以1.07的生育率排名墊底。

這則新聞也被分享到PTT政黑板，並引起許多網友討論，有網友對蔡政府應對少子化的政策提出質疑，「少子化辦公室是在坐領乾薪嗎？」、「少子化辦公室不是都已經收掉很久了」、「少子研究室難道叫假的」、「少子化會議就跟台鐵改革 司法改革一樣，民進黨只會混吃等死，然後修法把檢舉違法變成勸導就好」；還有網友把矛頭指向蔡總統，「蔡又幫歹丸拿了個世界第一，有神快拜」、「總統、五院院長之一都不生了，人民當然也不生」。

但也有網友表示，「為什麼CIA會管到這個來？」、「現代人不婚不生不完全是經濟因素吧 很多人是連交女友都有困難了」、「房價炒那麼高鬼才敢生」、「經濟大好，但很現實，大家對臺灣的未來沒信心」、「生3個保障基本薪資到小孩小學，順便開放代理孕母制度，應該會提高吧」。

台灣生育率低下，引起網友討論。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)