40歲香港女星張柏芝日前參加陸綜《乘風破浪的姐姐2》，雖然沒進入最終成團名單，但人氣已再次翻漲，今（19日）她在社交平台曬出一組美照，造型、氛圍都重現了21年前拍攝的寫真，尤其凍齡臉蛋更是讓網友看了驚呼：「都沒變」。

張柏芝19日在微博分享一系列美照，只見她穿著藍、白色渲染襯衫，頭戴草帽，身處在樹林裡，一下抬頭望天、一下捧臉微笑，散發甜美可人的氣質，而這組照片，根本就重現了張柏芝19歲時推出寫真集《任何天氣》，除了背景稍有不同，其他像是造型、動作都完美復刻，凍齡美貌更是幾乎沒差別。

張柏芝重現19歲拍的寫真。（圖／翻攝自微博）

張柏芝重現19歲拍的寫真。（圖／翻攝自微博）

張柏芝重現19歲拍的寫真。（圖／翻攝自微博）

照片曝光後，許多網有紛紛讚嘆「這個臉真的是老天爺追著賞飯吃」、「能模仿19歲的自己只有張柏芝了吧」、「姐姐太美啦」、「19歲和40歲根本沒區別」、「歲月不敗美人」、「姐姐這狀態絕了」，在陸網掀起熱議。

張柏芝日前因無緣在《乘風破浪的姐姐2》成團，而被網友封為遺珠，她在結束後感性致詞，「我從出道以來就是一個演員，也不知道怎麼在舞台跟得上其他姐姐，但哪怕我不懂飛，也會努力去跑」，並稱自己還是那個不輕言放棄的張柏芝，在結束後也會一直往前走，感動不少粉絲。

(中時新聞網)