台灣自來水公司在官網宣布，高雄市旗山區、杉林區，以及前鎮區，將分別在21日、22日停水，時間長達12小時。旗山、杉林是因為淨水場高低壓電氣設備檢驗；前鎮則是管線施工。自來水公司呼籲民眾，應提前做好儲水工作。

根據官網資料顯示，21日早上9時至晚上21時，因需進行旗山水源地及手巾寮淨水場高低壓電氣設備檢驗，須停電檢驗以致無法供水會暫停供水，影響範圍包含旗山區的太平里、大德里、瑞吉里、湄洲里、東昌里、竹峰里、廣福里、圓富里、中正里、大林里、東平里、永和里、三協里；杉林區受影響地區則為大愛里、月眉里、月美里。

高雄市前鎮區預計22日某部份地區將停水12小時。(圖截取自官網)

此外，22日早上10時至晚上22時前鎮區的瑞華里、瑞隆里、瑞平里、瑞祥里、瑞豐里、瑞東里、瑞和里將停水12小時，因高雄輕軌環線阻斷鳳山給水廠由西向東之供水線路，所以高雄市前鎮區瑞隆路一帶、鳳山汽車工業區周邊形成三廠供水弱勢區域，故需停水施工。

自來水公司也提醒民眾，於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

(中時新聞網)