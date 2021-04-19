比特幣繼18日暴跌14％後，19日盤中稍稍反彈1.4％至57,083.41美元，但依舊止不住相關概念股的跌勢，從數位貨幣銀行、加密貨幣挖礦業者到投資加密貨幣的特斯拉，股價都在19日下跌。

近日外界傳聞美國財政部將對涉嫌加密貨幣洗錢的金融機構開罰，使先前因比特幣交易所Coinbase上市而過度樂觀的投資人信心受到打擊。比特幣價格在18日跌至51,541美元，創下三周低點，連帶波及相關類股。

數位貨幣銀行Silvergate Capital股價在19日開盤下跌2.6％，加密貨幣挖礦業者Riot Blockchain及Marathon Digital Holdings股價也分別下跌4.9％及6.3％。

15日上市後股價大漲的Coinbase股價在19日開盤下跌2.3％，就連宣稱投資比特幣的特斯拉股價也下跌4.6％。

(工商 )