《惡夜殺神》摩根費里曼。（車庫娛樂提供）

動作驚悚片《惡夜殺神》由《絕地戰警》系列編劇喬治蓋洛（George Gallo）執導，《捍衛任務2：殺神回歸》新銳動作女星露比蘿絲（Ruby Rose）、《全面攻佔》系列金獎男星摩根費里曼（Morgan Freeman）合演。露比蘿絲在片中化身「最強媽媽」，為了拯救被綁架的女兒，而和摩根費里曼飾演的黑警集團首腦展開對抗。

摩根費里曼在片中飾演退休警察局長戴蒙，他生活在昏暗的冷色豪宅房間內鬥智，因為是腿殘的角色，需坐在輪椅上演出，他看著直播並使用著連線耳機指導著運毒高手維多莉亞（露比蘿絲 飾）完成任務，對比露比蘿絲在外武鬥，影帝摩根費里曼可以說是「坐著賺」。演技一流的他被大讚即使僅靠「上半身演戲」，魅力絲毫不遜色，反而更難詮釋，與一般動作片相比顯得不落俗套。

露比蘿絲從大銀幕的《捍衛任務2：殺神回歸》到小螢幕的「綠箭宇宙」系列影集，都可以看到她的身影，是近年好萊塢最受注目的動作女星。不過，她受訪時強調，即使是動作片，接拍與否最大的關鍵還是角色，「動機是什麼？想傳遞什麼訊息？毫無理由的去拍一個人物，這對我而言完全不有趣」。像是《惡夜殺神》的單親媽媽就讓她很有共鳴，露比蘿絲說媽媽在20歲那年生下她，「身為單親媽媽她付出一切，只為了讓我們母女倆安全地活下去。」讀完劇本後，她感慨道：「當母親要保護孩子時，擁有的力量是什麼都比不上的。」這個角色的心理變化和複雜性，深深吸引了她。

導演喬治蓋洛談到創作動機，「我一直都想拍一部老派、類似韓國黑幫片的電影，但是我都沒有機會拍這樣的片子，我拍的大多是喜劇片或類似的東西」，在決定拍攝《惡夜殺神》之後，為了避免電影落入俗套，他反覆修改劇本，「一個女人，她的女兒被綁架了，因此她被迫去做某些事，這樣的動作片我想有1.4萬部了吧，所以我會思考怎麼讓它與眾不同。」除了要跟同類型的電影做出差異，喬治蓋洛另一個在意的地方是可信度，「對我而言，當電影的劇情漸漸變得荒謬時，就不再有趣了。」他希望觀眾相信片中的劇情有可能發生，「她（露比蘿絲）不會帶著劍在空中飛，然後一口氣打倒30個人」，但語畢立刻澄清，自己並不是討厭這種電影，只是《惡夜殺神》不是這樣的片子。

《惡夜殺神》故事描述前運毒高手維多莉亞（露比蘿絲 飾）試圖擺脫黑暗的過去，但退休警察局長戴蒙（摩根費里曼 飾）卻綁架她的女兒，藉此要脅維多莉亞在一夜內替他收集完一批巨款。現在，維多莉亞必須靠著手中的槍和特殊技能深入虎穴，掃蕩阻擋在前的暴力幫派份子，才能再見到自己的女兒一面。電影21日在台上映。

(中時 )