台鐵408次太魯閣號事故造成49死的悲劇，衛福部在事故發生後立即開設捐款帳戶，起初因只拿三分之一款項給予罹難者，並將救災及相關人員納入其中，引發外界批評。此外，對於募款逾11.1億元，衛福部卻未公布「專款管理監督作業要點」，衛福部長陳時中強調，上周已立即針對捐款做規劃與調整，會盡快讓規範上路。對此，前民進黨立委沈富雄直言，陳時中「到現在不認錯，還在硬拗」。

時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開記者會表示，衛福部應公布善款委員會的會議紀錄，並依照《公益勸募條例》定期徵信、依指定用途使用，落實透明公開原則。邱顯智說，善款的監督管理委員會，目前的委員，有10個以上的政府部會單位代表，災民家屬代表僅僅只有2位嚴重不足，在社會公正人士的部分，也只有5位學者專家，公信不足。陳時中則回應，會盡快與行政院討論修法，希望3個月內可提出初步修法方向。

沈富雄19日在政論節目「平論無雙」表示，大家如果掉入這些枝節討論，那我們就是傻瓜，衛福部一開始亂分，只分3分之一給災民，被朝野立委和很多民眾罵翻，這是不知人間疾苦的官僚們的集體傑作，幸好後來改的不錯，災民分配的款項有到9成，但陳時中還是不認錯，『辯稱大家當初罵我們是天大的誤會』，沈富雄怒嗆，既然是天大的誤會，他有種就不要改啊！看得出來他就是硬拗。

沈富雄認為，民進黨的病是在內政，民進黨執政久了，不管哪個部會，心態都一樣，只要被誇獎，就會認為是好，如果被說做一般，就會認為是做不好，我們的國家怎麼會是這個樣子呢？

(中時新聞網)