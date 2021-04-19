英國經濟數據備受期待 英鎊勁升抵2周高點 22:242021/04/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場樂觀預期英國近日即將公布的重要經濟數據，將能反映英國經濟已從嚴重的衰退強勁反彈，帶動英鎊兌美元19日衝上2周高點。英鎊兌美元19日盤中揚升0.3％，報1.3888美元，寫下4月6日以來最高紀錄。交易員密切注意英國本周將出爐的多項重要經濟數據，包括製造業和服務業採購經理人指數（PMI），以及就業、通膨和零售銷售數據。 陸3月對北韓出口較前兩個月總出口成長近400倍 中鋼股東會紀念品來了 超萌MIT黑熊工具組 (工商 ) #英國 #經濟數據 #英鎊兌 #備受期待 #英鎊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸五一旅遊 有望達2億人次 04:102021/04/19 話題觀察 英國全國房價增幅 刷新歷史紀錄 22:412021/04/19 財經 市場期待可望恢復雙邊對話機制 氣候合作破冰 中美發聯合聲明 04:102021/04/19 全球財經 蘇伊士塞船後遺症 歐美線5月恐再漲 04:102021/04/19 產業．科技 《國際社會》疫苖接種排前段班 智利近來染疫數仍急升 17:062021/04/19 財經 人民幣中間價升55點 近四周高 10:292021/04/19 財經 《半導體》DRAM市況轉佳 華東飆逾3年高價 12:172021/04/19 財經 《商情》需求低於預期 期銅價格下跌 09:442021/04/19 財經 英國讓新冠痊癒者再度接觸病毒 研究是否免疫 10:582021/04/19 財經 今年升值0.59％ 新台幣 成最強亞幣 04:102021/04/19 財經要聞 消費力驚人 成就線上保險盛宴 04:102021/04/19 焦點新聞 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 別只看貨櫃三雄 散裝航老闆1句話股價噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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