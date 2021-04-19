市場樂觀預期英國近日即將公布的重要經濟數據，將能反映英國經濟已從嚴重的衰退強勁反彈，帶動英鎊兌美元19日衝上2周高點。英鎊兌美元19日盤中揚升0.3％，報1.3888美元，寫下4月6日以來最高紀錄。交易員密切注意英國本周將出爐的多項重要經濟數據，包括製造業和服務業採購經理人指數（PMI），以及就業、通膨和零售銷售數據。

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