美元貶值與美債殖利率下滑，帶動金價衝上7周高點。現貨金價19日盤中上升0.6％，報每盎司1,788.31美元，創下2月25日以來最高紀錄。紐約黃金期貨盤中上漲0.3％，報每盎司1,788美元。在此同時，美國10年期公債殖利率在數周低點盤旋。低殖利率降低持有不孳息黃金的機會成本。兌一籃子貨幣的美元指數下跌至逾6周低點，亦提升黃金的吸引力。

(工商 )