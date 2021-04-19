美元貶值、美債殖利率下滑 金價衝上7周高點 22:232021/04/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元貶值與美債殖利率下滑，帶動金價衝上7周高點。現貨金價19日盤中上升0.6％，報每盎司1,788.31美元，創下2月25日以來最高紀錄。紐約黃金期貨盤中上漲0.3％，報每盎司1,788美元。在此同時，美國10年期公債殖利率在數周低點盤旋。低殖利率降低持有不孳息黃金的機會成本。兌一籃子貨幣的美元指數下跌至逾6周低點，亦提升黃金的吸引力。 存退休金首重穩健 組合平衡基金首選 今年升值0.59％ 新台幣 成最強亞幣 (工商 ) #金價 #美元貶值 #美債殖利率 #衝上 #報每盎司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《債市》通膨加溫 尋找殖利率上升的債券獲利點 14:332021/04/19 財經 英國經濟數據備受期待 英鎊勁升抵2周高點 22:242021/04/19 財經 德國綠黨擬角逐總理大位 德債殖利率攀至逾7周新高 22:252021/04/19 財經 除息行情升溫 本周挑戰17,500 04:102021/04/19 財經要聞 《韓股》靜待財報出爐 KOSPI連6紅 15:582021/04/19 財經 美團擬配股及發換股債 籌逾777億港元 21:452021/04/19 財經 人幣升穿6.51 在岸價收升113點 17:512021/04/19 財經 蘇伊士塞船後遺症 歐美線5月恐再漲 04:102021/04/19 產業．科技 殖利率上行 富邦證：尋找高收債投資機會 16:022021/04/19 財經 三利多支撐 優高收債表現突出有利布局 09:272021/04/19 財經 《商情》反應成本 國內鋼筋連4漲 11:092021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 別只看貨櫃三雄 散裝航老闆1句話股價噴了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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