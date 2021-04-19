美國太空總署（NASA）的重返月球計畫原本打算徵求兩名商業夥伴，但最終由太空探索科技公司（SpaceX）獨家贏得合約，引發產業界不滿，參與競標的「藍色起源」（Blue Origin）要求NASA講清楚，說明白。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）創立的SpaceX，與電商巨擘亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空公司「藍色起源」（Blue Origin），以及美國航太公司Dynetics爭奪NASA「阿提米絲計畫」（Artemis）的兩份合約。NASA 16日宣布，SpaceX獨家獲得價值29億美元的合約。

藍色起源與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、Northrop Grumman和Draper攜手成立「國家隊」，競標NASA的合約。藍色起源發言人向媒體表示，「國家隊目前尚未掌握太多資訊，公司期待能了解NASA的評選細節。」

在此同時，得標者已經開始慶祝。穆斯克在推特表示，「我們很榮幸能成為NASA阿提米絲團隊的一員。」

NASA在2020年選擇上述3家企業開發人類登月系統，計劃最快在2024年重返月球，並在月球建立永久基地。根據NASA說法，NASA原本計劃挑選兩家企業，但因為預算考量，最終只有SpaceX出線。

NASA重返月球的大型計劃只挑選一名商業夥伴，引發產業界和國會議員質疑。非營利機構行星學會資深太空政策顧問德賴爾（Casey Dreier）表示，NASA只選擇一位商業夥伴令人震驚，多位夥伴將能增加競爭。

阿拉巴馬州眾議員阿德霍爾特（Robert Aderholt）亦表示，NASA的決定「引發一連串問題」。SpaceX先前與NASA和美國空軍的合約價格「非常高」，且該公司的「星艦」（Starship）火箭近幾次測試皆以失敗告終，亦引發技術疑慮。

(工商 )