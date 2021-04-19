批評俄國政治，遭到逮捕並關押的俄羅斯反對派人物納瓦尼（Alexey Navalny）在獄中絕食，國際各界對他的健康相當關切，如今俄羅斯監獄當局宣布，納瓦尼已送到監獄醫院檢查與治療，為他提供營養補充劑。

半島電視台報導，監獄在星期一的聲明中說，納瓦尼在絕食抗議3個星期後，被轉移到一所監獄醫院進行戒護就醫。聲明還說，經過檢查後，現年44歲的納瓦尼身體情況有所好轉，他自己也已同意服用維生素補充劑。

他被轉移到的醫院位於弗拉基米爾（Vladimir），當地位在莫斯科以東180公里處。

納瓦尼是在上個月被俄國警方逮捕，在經過相當快速的審理後，被判處有期徒刑兩年半，他對此相當不服，不斷尋求上訴。

接著，納瓦尼在今年3月底宣布絕食，因為他表示自己的健康遭到監獄當局的忽視，他表示自己有急性背痛和腿痛的問題，但遲遲得不到治療。

西方各國政要在得知他絕食抗議後，呼籲莫斯科給予納瓦尼醫療照顧，並表示要是他死亡，那將是俄國極大的污點，也將引起各國的聯合抵制，甚至更大的反俄國行動。

歐盟最高外交官約瑟夫•博雷爾（Josep Borrell）星期一表示，俄羅斯必須對納瓦尼的健康狀況負責，同時，博雷爾與歐盟27位外交部長發表聯合聲明，呼籲應立即無條件釋放納瓦尼。

美國總統拜登的國家安全顧問傑克·蘇利文(Jake Sullivan)說，白宮已經與俄羅斯政府溝通，納瓦尼的命運掌握在克里姆林宮的手中，「如果納瓦尼先生死了，美國將會有明顯的行動。」

納瓦尼的醫生阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）週六表示，絕食後的納瓦尼已出現明顯的健康問題，他身體的鉀離子出現異常升高，可導致心臟驟停，而肌酸酐的上升，表明腎臟已受損。

阿什赫敏說：「病人隨時可能死亡。」

俄羅斯判納瓦尼有罪，主要源於2014年挪用公款的罪名，而歐洲人權法院認為這有羅織的情況，判決是非法的。

今年早些時候，成千上萬的俄羅斯公民，走上街頭聲緩納瓦尼，是俄國多年來最大規模的公開抗議活動，對克里姆林宮構成了一定的壓力，克里姆林宮怒斥抗議活動是非法的。

(中時新聞網)