女星謝忻在2019年被拍到與「浩角翔起」成員阿翔在街頭車吻，重創兩人演藝事業和形象，隨著謝忻出面認錯道歉，走過低潮的她，除了回學校教書外，謝忻積極在網路、直播等多元發展，謝忻也不時在社群網站分享生活日常，而她昨（18日）晚則曬出身穿白色肩帶低胸洋裝的沙灘散步照，謝忻整個人氣質爆表。

照片中，謝忻身穿白色細肩帶洋裝現身白沙灣，她胸口隱約開深V、裙襬還有開高衩設計，讓謝忻白嫩酥胸和一雙纖細長腿全都露，她整個人絕美又氣質，而海變一陣陣強風吹來，也讓謝忻前凸後翹的身材曲線全現形，畫面超養眼。

謝忻身穿白色細肩帶洋裝，整個人氣質爆表。（圖／取材自謝忻 Instagram）

謝忻的海邊美照氣質爆表，引發網友留言：「正誒這組」、「身材也太好」、「美的（得）太不像話了」、「整個人變漂樣了」，雖然謝忻是冒著寒冷的海風拍出美照，但對於網友好評，她則謙虛說是：「衣服好看！！」至於有人問她「婚紗的預熱照嗎」，謝忻則貼出四個邊笑邊流汗的貼圖回應。

同時，積極衝事業的謝忻也發文寫下：「面對各種不同的工作，我選擇全力以赴，並樂在其中。」字裡行間都展現出謝忻對工作的熱忱與珍惜，其實隨著謝忻調整好心態、重新出發，加上謝忻正面迎戰、大方談不倫戀，讓謝忻的人氣逐漸回升，現在謝忻走出小三陰霾，積極闖事業、經營自己生活。

(中時新聞網)