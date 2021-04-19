搶搭發行數位貨幣列車 英國表態支持 22:432021/04/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球央行掀起發行數位貨幣熱潮，英國成為加入此一行列的最新一員。英國財長桑納克（Rishi Sunak）周一在金融科技產業會議上，表達支持英國央行推數位貨幣的立場。英國央行另發聲明指出，其所發行的數位貨幣供家庭和企業之用，與現金及銀行存款並存，而非取代它們。 英啟動國安調查 輝達吃安謀可能生變 好景不長 比特幣領跌 加密貨幣全倒 (工商 ) #數位貨幣 #英國 #英國央行 #搶搭 #列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 千禧數位寶寶 將成投資主力 04:102021/04/19 財經要聞 美日澳將合作新設海底電纜 加強抗中 13:002021/04/19 國際 英國全國房價增幅 刷新歷史紀錄 22:412021/04/19 財經 洗刷4年前封殺形象 人行副行長：比特幣是種投資選項 19:522021/04/19 財經 公益演唱列車出發 感謝志工付出 04:102021/04/19 地方新聞 群創全球頂規MiniLED背光電競監視器搶智慧育樂商機 15:182021/04/19 財經 傳王國材接交通部長 陳明文指邏輯怪：政次也有政治責任 11:302021/04/19 政治 搭太魯閣號罹難 親友送別蔡哲珊 08:562021/04/19 社會 台灣下一座護國神山 04:102021/04/19 時論廣場 英國經濟數據備受期待 英鎊勁升抵2周高點 22:242021/04/19 財經 《國際社會》確診77例 英國著手調查印度變種病毒 10:012021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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