全球央行掀起發行數位貨幣熱潮，英國成為加入此一行列的最新一員。英國財長桑納克（Rishi Sunak）周一在金融科技產業會議上，表達支持英國央行推數位貨幣的立場。英國央行另發聲明指出，其所發行的數位貨幣供家庭和企業之用，與現金及銀行存款並存，而非取代它們。

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