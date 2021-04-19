GameStop執行長走人 股價應聲大漲 22:422021/04/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 身為年初散戶軋爆大戶風波主角的電玩零售商GameStop，傳出上任才2年的執行長薛曼（George Sherman），7月31日前將辭職下台的消息，若找到繼任者，他會提早走人。消息一出GameStop周一盤前股價飆漲達9％，開盤後漲幅超過8％，有迷因股之稱的GameStop過去3個月狂漲293％。 中鋼110年股東會紀念品出爐 股價跟著跳躍 風水輪流轉 傳產大股東3月續狂敲自家股 (工商 ) #GameStop #執行長 #股價 #應聲 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》汽車股拉動 歐股再測試歷史高點 16:152021/04/19 財經 Coinbase執行長在掛牌首日售股套現2.9億美元 10:192021/04/19 財經 傳產股大吸金 成交占比超越電子 11:252021/04/19 財經 鋼鐵、航運一排亮燈漲停 台股漲逾百點收17263點 13:432021/04/19 財經 《盤中解析》傳產帶頭衝 大盤續攀峰 12:002021/04/19 財經 車用晶片荒惡化 現代月內3度停工 損失逾萬輛 16:272021/04/19 財經 《國際產業》疫情急升引發需求疑慮 油價走弱 16:152021/04/19 財經 《盤後解析》鋼鐵尬航運 漲逾百點再登高 15:072021/04/19 財經 太空人任務中不幸喪命遺體怎麼辦？專家曝：可能被吃掉 13:162021/04/19 搜奇 連中鋼都漲停 他怕進場「台股突然殺一波」 網曝關鍵點 18:242021/04/19 財經 《熱門族群》運價推進貨櫃三雄 陽明率先創高 11:262021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 《通信網路》Q2比Q1好 萬泰科股價攻頂創逾13年來新高 - 財經 - 時報資訊 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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