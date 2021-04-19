身為年初散戶軋爆大戶風波主角的電玩零售商GameStop，傳出上任才2年的執行長薛曼（George Sherman），7月31日前將辭職下台的消息，若找到繼任者，他會提早走人。消息一出GameStop周一盤前股價飆漲達9％，開盤後漲幅超過8％，有迷因股之稱的GameStop過去3個月狂漲293％。

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