加國提交2年來首份預算 擬撥款振興疫後經濟 22:422021/04/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大杜魯道政府19日提交2年來首份預算案，內容包括因應新冠肺炎感染數激升，擬撥款數十億作為振興疫情後經濟之用，20億加元用於全國兒童照護，此外打算對奢侈品開徵新稅。據加媒報導，加國政府還要編列120億加元，將薪資和租金補貼計畫延長到今年秋季。 《國際產業》2020年大噴發後 今年科技股業績可望續強 1分鐘讀財經》IC載板及半導體需求嶄露 PCB設備廠業績熱轉 (工商 ) #全國 #撥款 #振興 #億加 #首份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國製造傲視全球 美國緊追在後 04:102021/04/19 話題觀察 逝世200周年 法國發行拿破崙紀念郵票 04:102021/04/19 國際大事 報稅季來了 2大節稅不可不知 04:102021/04/19 生活新聞 幾米設計環保兩用袋 北市推第2款22日限量開賣 14:502021/04/19 生活 群創全球頂規MiniLED背光電競監視器搶智慧育樂商機 15:182021/04/19 財經 泰山去年獲利登頂 今年營運有望再上層樓 21:222021/04/19 財經 《半導體》併台灣聯測強身 矽格放量勁揚 13:422021/04/19 財經 《國際產業》疫情急升引發需求疑慮 油價走弱 16:152021/04/19 財經 香港首例 接種2劑疫苗後確診新冠 04:102021/04/19 焦點新聞 退撫基金擬釋出4億美元投全球高品質ESG指數股票型 16:412021/04/19 財經 台北郵局公辦都更 正式啟動 04:102021/04/19 財經要聞 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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