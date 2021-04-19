加拿大杜魯道政府19日提交2年來首份預算案，內容包括因應新冠肺炎感染數激升，擬撥款數十億作為振興疫情後經濟之用，20億加元用於全國兒童照護，此外打算對奢侈品開徵新稅。據加媒報導，加國政府還要編列120億加元，將薪資和租金補貼計畫延長到今年秋季。

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