英國全國房價增幅 刷新歷史紀錄 22:412021/04/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國不動產入口網站Rightmove周一公布最新調查，3月7日到4月10日，全英房地產平均售價年增2.1％或6,733英鎊，達到327,797英鎊，刷新去年10月締造的大漲逾4,000英鎊歷史紀錄，創下史上最快漲價速度。此外4月前2周成交的不動產，也創下Rightmove有紀錄以來最快銷售速度，平均45天就成交。 《國際社會》確診77例 英國著手調查印度變種病毒 桃園第二行政園區吵不停 議員質疑炒地皮 (工商 ) #英鎊 #英國 #不動產 #Rightmove #成交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》產品價續看漲 大成鋼Q2營運再拚高 14:162021/04/19 財經 《興櫃股》乾杯續攻館外商機 攜統一超再推聯名鮮食 14:332021/04/19 財經 傳產股大吸金 成交占比超越電子 11:252021/04/19 財經 泰山去年獲利登頂 今年營運有望再上層樓 21:222021/04/19 財經 智崴插旗哈薩克 中亞第一座飛行劇院開幕 16:102021/04/19 財經 連中鋼都漲停 他怕進場「台股突然殺一波」 網曝關鍵點 18:242021/04/19 財經 英國讓新冠痊癒者再度接觸病毒 研究是否免疫 10:582021/04/19 財經 陸3月對北韓出口較前兩個月總出口成長近400倍 12:332021/04/19 財經 舉重亞錦賽》郭婞淳破59公斤改改抓舉與總和世界紀錄 20:382021/04/19 體育 全中運》所有環節都對了 她首度擊敗勁敵摘金 16:112021/04/19 體育 《文創股》智崴飛行劇院飛進中亞 落地哈薩克豪華購物中心 16:322021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 《通信網路》Q2比Q1好 萬泰科股價攻頂創逾13年來新高 - 財經 - 時報資訊 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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