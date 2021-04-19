英國不動產入口網站Rightmove周一公布最新調查，3月7日到4月10日，全英房地產平均售價年增2.1％或6,733英鎊，達到327,797英鎊，刷新去年10月締造的大漲逾4,000英鎊歷史紀錄，創下史上最快漲價速度。此外4月前2周成交的不動產，也創下Rightmove有紀錄以來最快銷售速度，平均45天就成交。

(工商 )