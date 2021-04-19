保守看前景 日企2022財年要減聘人手 22:412021/04/19 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據日本《共同社》18日公布的最新調查，22％日本大企業計畫2022財年（始於明年4月）要減聘人手，這意味疫情衝擊下，日企對景氣展望仍審慎看待。調查顯示，來自原物料、能源業的24家公司，準備在2022財年減聘新人；37家受訪企業（占34％）則表示，2022財年的聘雇規模與2021財年持平。 企業女壘24日點燃戰火 凱撒勇士找義國二刀流助拳 《國際金融》華爾街大多頭：標普到7月再漲8％ 上看4,500點 (工商 ) #日企 #減聘 #人手 #調查 #大企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗消金撤台 卡友急忙兌換紅利 04:102021/04/19 財經要聞 五人制足球》衝突激起士氣 嘉義天晴大逆轉保住全勝之身 08:042021/04/19 體育 劉長樂售鳳凰衛視38％持股 央企紫荊文化入主 08:512021/04/19 財經 時論廣場》看穿蘇揆的人事布局（彭蕙仙） 19:532021/04/19 時論廣場 《台北股市》台股投機行情VS.美國重量級財報 外資4月轉買 08:362021/04/19 財經 《興櫃股》乾杯續攻館外商機 攜統一超再推聯名鮮食 14:332021/04/19 財經 工商社論》2030年減碳50％ 急急如律令 04:102021/04/19 財經要聞 響應世界地球日 7-11天素地蔬系列、自帶杯飲品減7元 19:292021/04/19 生活 台企銀董座 內定由林謙浩出掌 04:102021/04/19 財經要聞 環保意識抬頭 SMAT民調：8成民眾力挺2024電動機車破百萬 11:282021/04/19 科技 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 00:032021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 全球疫情再發燒 美股開盤跌百點 特斯拉挫3％ - 財經 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。