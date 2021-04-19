據日本《共同社》18日公布的最新調查，22％日本大企業計畫2022財年（始於明年4月）要減聘人手，這意味疫情衝擊下，日企對景氣展望仍審慎看待。調查顯示，來自原物料、能源業的24家公司，準備在2022財年減聘新人；37家受訪企業（占34％）則表示，2022財年的聘雇規模與2021財年持平。

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