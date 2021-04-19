國小數學越來越難，不僅小孩不會，恐怕還難倒一堆家長。一位媽媽在臉書PO出小孩國小一年級的數學題，三行國字加上一個表格，但乍看之下連題目都很難懂，不禁讓媽媽崩潰，直呼：「到底誰能告訴我答案？」

原PO在臉書《爆怨2公社》PO出一題國小一年級的數學題目，寫道「從61開始，把2個一數的數畫圈，5個一數的數打勾」。原PO發文質疑，小一的功課現在為什麼要這樣為難家長？讓她懷疑到底是她理解能力有問題？還是考卷在鬧事？大喊「到底誰能告知我答案？」

原PO發文詢問，「2個一數的數畫圈，是代表奇數的畫圈？5個一數的數又是殺小啊？」原PO坦承，自己腦波太弱，只好在線急等答案。從照片中可見，題目上被老師用紅筆畫了5個圈，扣了14分，但媽媽還是不知道是什麼意思。

貼文曝光後引起眾多家長同感，紛紛回應「完全沒看懂題目要幹嘛」、「請國語老師教完數學老師再教我，謝謝」、「慘了我看不懂，還是送給人家教比較快」、「我看了好幾次真的搞不懂老師的明白」、「燒腦」、「實在是看不懂題目是在講什麼…那耶安餒」。

有網友PO出正確答案指出，2的倍數62、64、66、68、72、76、74、78都要打圈，5的倍數65、70、75、80都要打勾，但是70和80這兩個數字要同時打勾和打圈。答案曝光後有家長反映「為啥不用白話文寫考題？文言文也沒省字多少啊」、「現在的數學不只是數學，是邏輯」，還有家長抱怨，108課綱的目的要求小孩頭腦靈活，但是深深覺得這樣的出題方式也沒有多活潑。

國小數學題「5個9」＝？ 全班28人答錯

(中時新聞網)