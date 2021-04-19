日本諧星渡邊直美赴美發展，17日抵達紐約新居。還在調整時差中的她19日晚間在IG開直播，說明因沒把直播設備從日本帶來，下次YouTube直播可能會是6月。談起異地新生活，不免提到戀愛，她回憶過去曾在日本與來自美國的男性有過短暫情份，見面後渡邊告訴對方自己的職業，對方回應「妳告訴我也好、沒告訴我也好，我看見的就是現在這美好的你」令她記憶深刻。渡邊說：「不知還會不會遇到他呢？」

爆笑妄想被裘莉欺負

台日混血的她2019年最近一次回台灣時順便請了算命師為她算命，「那時台灣算命師說，對方若能是大你10歲以上會很好，若能大你20歲以上就更好了。」她說著開始妄想起自己遇到布萊德彼特（Bradley Pitt）與被前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）欺負的戲碼，又妄想「若遇得到住在紐約的基諾李維（Keanu Reeves）就好了！」

她坦言自己無法被戀愛對象約束，「一天傳100條簡訊的人，說真的我沒辦法。」即使如此，仍有眾多觀眾開始當渡邊是戀愛專家，留言問起自己遇感情困難事，其中有一觀眾提到閨蜜奪走男友，渡邊說：「這太可怕了。詛咒你那閨蜜！」還立即編了一套下咒流程，引來爆笑。

渡邊直美赴美發展後首次IG直播，逗演「一人在家時的我」。（渡邊直美IG）

自認不擅長戀愛

隨線上觀眾蜂擁而來的戀愛諮詢訊息，讓渡邊難以招下，笑說：「等一下，我自己根本也不是懂談戀愛的人啊！」她認為自己對戀愛一向頓感，「我一直是把對方當成人，沒去想對方是男或女，單純是人的朋友」，「要不就是只講工作的事情，要不就是把我的反應當搞笑，產生不出那種戀人的感覺。」就算有人示好，她也無法切換到戀愛的模式，自問「難道是我自己沒有把心打開？」

有觀眾建議她「向對方展現出真正的自己」，渡邊自嘲「真正的我嗎？我在家都這個樣子。」便做了一連串「家中的渡邊直美」，持續無神看往某處，引來爆笑。

有觀眾為她打氣表示「紐約的話當地人不似日本人表達曖昧，應該能分得清楚！」。渡邊得到啟發，「在紐約應該很快可以分辨一個人可作『人朋友』或可作『男朋友』！」觀眾齊吐槽「意思是說妳也有『不是人的朋友』囉？」她看了大笑。

(中時 )