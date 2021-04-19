去年11月因「牛肉麵事件」請辭下台的行政院前發言人丁怡銘，上月被行政院長蘇貞昌聘任其為政院機要顧問，再度引爆爭議。資深媒體人李艷秋也在臉書上出題，詢問大家丁怡銘得以回鍋的原因及啟示，還給出9個選項讓大家作答，並狠酸民進黨政府沒網軍就不會治國。
李艷秋19日在臉書上出了一道題目，請問丁怡銘得以回鍋的原因及啟示(可複選)：
1.沒有丁怡銘帶領網軍作戰，蘇內閣不知如何執政。
2.民進黨執政，出事的官員都先辭後升，蘇貞昌必須維持優良傳統。
3.把辦公室當砲房的丁允恭，扛著49條人命的林佳龍稍安勿躁，風頭過了，前途大好。
4.凸顯民進黨有情有義，絕不會因為外界壓力放棄同志，只要相信政府相信黨，吃香喝辣不會少。
5.民進黨字典中沒有『外慚清議』四個字，外界什麼觀感，都是放屁，甩都不甩。
6.台鐵局長三個月不派人，心腹丁怡銘三個月回鍋升官發財，可見網軍比正規軍重要多了！
7.給公務員重要啟發，民進黨執政，跟對主子站好隊，朝中有人好做官。
8.給全民重要啟發，民進黨執政，管你十八般武藝上手，不如一張綠色黨證在手。
9.以上皆是
李艷秋還出了一題加分題，在野黨立委要求提供丁怡銘是否回鍋的資料，政院以個資法拒絕，請問這個政府這個黨，用了多少納稅人的錢，雇了多少見不得光的人，做了多少打擊異己、圖利自己的勾當？
網友們也留言回應，「9以上皆是，加分題答案：罄竹難書」、「這考題很實在啊，是公民與社會的重要議題」、「以上皆是」「9.以上皆是」、「複選題答: 1-9，加分題答：族繁不及備載」、「絕對是9，無誤」、「好不容易培養的年輕人，絕不輕棄……其他人可割可棄」。
(中時新聞網)
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