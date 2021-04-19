原物料行情旺，其中鋼鐵族群扮演推升台股指數再創新高的關鍵重要角色，今(19日)光是上市鋼鐵股中就有逾20檔股價亮燈漲停，連中鋼收盤也收在漲停價38.65元，現在鋼鐵股應該如何操作？資深分析師表示，中鋼光是4月股價就已漲了49%，不過只要成交量沒有失控前，都還可以續抱，假如買不到中鋼，不妨找其他股價還沒漲這麼多的鋼鐵股，也許上漲的空間還比較大。

台北股市今日在鋼鐵、航運等族群大漲推升下開高走高，盤中一度來到17294.15點的歷史高點，逼近17300點整數關卡，終場集中市場加權指數收在17263.28點，上漲104.47點，也創下收盤指數的新高紀錄。鋼鐵族群是今日盤勢的一大亮點，不算上櫃的鋼鐵股，光是30餘檔上市鋼鐵股，就有超過20檔股價亮燈漲停，包括中鋼也收在漲停價。

以前大家都說中鋼是大牛股，不過，現在改叫中鋼飆股可能更適合，中鋼3月底股價還收在25.9元，到今日收在38.65元，單單4月到目前為止，中鋼股價已經漲了49%，這波鋼鐵股上漲已經不是漲一天、兩天而已，而且還在繼續漲，面對鋼鐵股的強勢表現，應該如何抓上下車時間點？啟發投顧副總經理李永年表示，中鋼除了漲價題材外，因為被壓抑了太久，股價可能9年、10年都沒動，加上經濟復甦，大家作夢也沒想到4月到今天的漲幅竟然跟長榮不相上下。

李永年指出，今年很多股票都是用9年、10年、甚至17年、18年的時間做出一個長期底部，一旦突破大底，全部都飆漲，幾乎沒有什麼套牢壓力，且長期籌碼穩定，以存股族最愛的中鋼來說，畢竟已經抱了2、30年，打死也不會賣，所以當股價漲上來的時候，成交量也沒有爆出巨量，中鋼資本額1500多億元，4月到目前的成交量也才248萬張，今天成交量還40萬張，周轉率並不大，只要成交量不過度放大，都還可以續抱，但是萬一有一天成交量超過50萬張，就要注意了。

中鋼子公司中鴻因為股本比較小，4月更已經了78%，一樣是成交量沒有失控前可以續抱，李永年說，如果買不到中鋼、中鴻，其實也可以找其他漲幅還沒有這麼大的個股，也許還有上漲空間。

(中時新聞網)