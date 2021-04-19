俄國副總理尤里·鮑里索夫（Yuri Borisov）在星期日的電視採訪中表示，俄羅斯將從2025年1月完全退出國際太空站（ISS）計畫，然後建立自己的太空站。

防衛世界(Defense World)報導，目前環繞在地球上空450公里的國際太空站，是由美國航太總署NASA與俄羅斯宇宙局(Roscosmos)主要建造的，之後又加上歐洲太空署(ESA)與日本宇宙開發研究機構(JAXA)等國際太空單位一起合作，運轉至今已24年，在此其間，至少有2~6位太空人常駐於此。

然而國際太空站也有老化的問題，在2019~2020年間，發生了多項設備問題，包括2020年10月發現的裂縫和空氣洩漏，也開始出現國際太空站何時退役的討論。

俄羅斯宇宙局指出，到2024年底，俄羅斯將會用盡對國際太空站的主要資源與預算。因此現在展開新的計畫，就是建立新的俄羅斯國家太空站。

俄國太空人弗拉基米爾·索洛維約夫（Vladimir Solovyov）是表示，國際太空站的老化，使得營運成本持續增加，到2025年後，國際太空站的俄羅斯部分，已會面臨愈來愈嚴重的劣化，因此建造新的會比較划算。

俄羅斯宇宙局在2020年10月，提出了新的軌道太空站的設計方案，它由5個不同目的的模組塊組成：主體站、任務站、通訊段、資源倉庫、以及居住段。他們還設想提供給太空遊客，還有太空中的商業廣告的相關營收。

(中時新聞網)