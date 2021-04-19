無印良品迎接17週年慶，邀請消費者分享與MUJI無印良品一起生活的畫面，即日起到28日，拍下生活中與MUJI無印良品在一起的畫面並上傳至Instagram，完成指定步驟就有機會獲得限定好禮，獎項包含MUJI無印良品熱銷商品或一對一的專業服務體驗等，最高贈品價值達5000元，除慶祝活動外，即日起至5月9日，於門市單筆消費滿1000元贈100元商品抵用券一張、滿2000元贈100元商品抵用券二張。

(中時 )