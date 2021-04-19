行政院前發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵失言風波請辭，不過下台僅不到半年時間，他又重獲聘用回鍋行政院擔任13職等機要顧問，再度引發外界議論。國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇質疑，難道開統編、說謊、作圖就是行政院的專長標配嗎？她更揭露民進黨的用人哲學，並對前總統府發言人丁允恭也可能回鍋感到擔憂。

李明璇19日在臉書上指出，去年11月，行政院發言人、網軍國家隊頭目丁怡銘，以圖卡誣賴皇家傳承牛肉麵使用瘦肉精，被發現公然說謊後，自以為「表現購買的行動力」就能賠罪消弭眾怒，沒想到破天荒開行政院統編03722403，疑似習慣報公帳！但這麼難看的下台，如今事隔不到半年，就被蘇貞昌重新起用、華麗回歸，完全沒在考慮「社會觀感不佳」的問題。

李明璇質疑，為什麼蘇貞昌不能沒有丁怡銘？難道開統編、說謊、作圖就是行政院的專長標配嗎？她更指出，蔡政府的用人哲學，就是「過水歷練」，撐過洗經歷，天下就是你的；「不用怕犯錯」，反正民進黨有網軍國家隊護航；「請辭下台能獲重用」，勇敢承擔，黨自然會幫你。

李明璇感嘆，不幸的話，還有另一位發言人，習慣在辦公桌上做選民服務的丁丁，可能也差不多該回鍋了。

至於有網友對她說，「上週聽妳講龍龍部長未來的可能發展，原本也覺得蠻瞎的，但是今天看到丁丁牛肉麵強勢回歸，我覺得妳可能是先知」，她則回應，自己不是先知能發預言，而是觀察民進黨執政，就會發現處處是用人的玄機，看懂了也就不會感到意外。

陸續有網友跟我說：「上週聽妳講龍龍部長未來的可能發展，原本也覺得蠻瞎的，但是今天看到丁丁牛肉麵強勢回歸，我覺得妳可能是先知。」 我不是先知能發預言， 而是觀察民進黨執政 會發現處處是用人的玄機， 看懂了，也就不意外了。 1.#選輸必有豐... 由李明璇發佈於 2021年4月19日 星期一

(中時新聞網)