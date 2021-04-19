古巴共產黨代表在星期一的黨內選舉中，將米格爾·迪亞茲·卡奈(Miguel Díaz-Canel)總理推選中央委員會第一書記，正式成為古巴的最高領袖者，同時也是卡斯楚兄弟時代的完結。

Electo Miguel Diaz Canel Bermudez, Primer Secretario del Comite Central del Partido Comunista de #Cuba en el #8voCongresoPCC #CongresodelaContinuidad #CubaSocialista pic.twitter.com/d9FvHTPPtn — Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

俄國衛星網報導，古巴共產黨在推特上說：「米格爾·迪亞茲·卡奈 ，在第8屆的黨代表大會上，當選為古巴共產黨中央委員會第一書記」。

這是自1959年以來，古巴「卡斯楚時代」的徹底完結，古巴於1959年革命，之後長期由菲德爾為領袖，勞爾為副手，直到2006年，菲德爾因健康原因，將權力逐步移交給勞爾，菲德爾已在2016年以90歲高齡過世。2011年，勞爾·卡斯楚正式當選為第一書記，並於2016年再次當選 ，如今勞爾年齡也到89歲，必須生前交班。上週在哈瓦那舉行的第8屆黨代表大會上，勞爾宣布辭職。

卡奈是接替勞爾‧卡斯楚（Raúl Modesto Castro Ruz）的位子，這位第3代古巴領導者，自2019年10月10日起擔任古巴共和國主席。

(中時新聞網)