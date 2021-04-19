香港壹傳媒證實，該公司全資附屬公司已經與某家買方簽訂不具法律約束力之諒解備忘錄，傳全資附屬公司即為台灣蘋果日報。據相關媒體追查，壹傳媒開價4億元，但目前紙媒經營困難，買家難尋。在執政黨高層積極牽線下，某親綠電視台只願出價3億元，再加大幅裁員要求，讓協商陷泥沼。針對收購台灣蘋果日報，今天下午更盛傳將舉辦記者會，最後是烏龍一場，但顯示蘋果日報於創辦人黎智英在香港入獄後，經營資金調度危機重重。

據《周刊王》報導，自創辦人黎智英因反送中遭定罪後，壹傳媒便積極尋求交易台灣《蘋果》，開價4億元，但始終找不到合適買家。市場近日盛傳，經執政黨高層牽線，國內親綠電視台願出資3億元，某財經界大亨則有意出資2億元，但受限於金媒分離法規，難度頗高。

壹傳媒創辦人黎智英。(圖/本報資料照,張鎧乙攝)

今天下午一度傳出綠媒大佬確定併購台灣《蘋果》，甚至傳聞5點就會召開記者會宣布，震撼國內媒體界，但電視台和台蘋隨即否認，並各自指責是外界有人在亂放話。

知情人士透露，該綠媒大佬原考量自己年事已高，加上近日罹患癌症，對經營新媒體興趣缺缺，看在黨政高層的面子上才勉強出價3億元，但雙方一直沒有進入正式交易程序。消息傳開後，有媒體致電綠媒老董辦公室求證，對方不僅否認相關傳聞，甚至直言「買蘋果幹嘛？要買也是買Apple」。

據了解，收購台灣蘋果日報條件之一，台灣蘋果裁員三分之一或高達至二分之一，員工聞訊極度不安。對此，壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹表示，有關商討屬於非常初步，現階段只是對方表達意願，強調除考慮價格外，台灣《蘋果日報》全體員工權益也放在首位。

另有媒體指出，台灣蘋果日報買家有三立電視、台南幫、頻道業者、富邦集團等等，但目前業者都不願談及此事。而壹傳媒指出，與買方訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，買方須於諒解備忘錄日期起計兩星期內，對Amazing Sino的財政、法律及其他事務進行並完成初步盡職審查。以使訂約方能夠就建議出售的條款進行磋商，賣方同意向買方提供其所合理要求的所有文件及資料。買方須於初步盡職審查完成後，向賣方提出具法律約束力的要約。諒解備忘錄將於逾期一個月後自動終止，惟雙方以書面形式延長除外。

所以，台灣蘋果日報買賣條件沒有確定簽約前，買賣雙方恐難再透露更多資訊。

(中時新聞網)