在防疫期間，每個人都已養成口罩不離身的好習慣，明基健康生活品牌就以日本的思念做為主題，延伸出富士山、經典菊紋、河津櫻、花田的日系彩繪醫療口罩，讓大家就算無法出國也能感受到滿滿的日系氣息。

品牌以青春情懷為設計靈感，用日本經典雙色富士山、日系JK學院風印花喚起少男少女們的青春回憶，其中「黃色富士山」以淡雅鵝黃色為主，同時拼貼起旅途中富士山的完美瞬間，自帶蘋果光讓視覺年齡直接減10歲，令人一戴就愛上，而「藍色富士山」則是男女都適合的一款，以不同顏色呈現富士山的模樣，配上紅日頭和白雲，淡麗且有層次的豐富設計，滿版圖案點綴在口罩上，吸睛度滿分。

品牌以青春情懷為設計靈感，用日本經典雙色富士山、日系JK學院風印花喚起少男少女們的青春回憶。（圖／品牌提供）

每位女孩們內心永遠存在的少女心，就用「JK甜心」來詮釋！以粉色格紋營造出百褶裙與小背心的校服風，優雅可愛，再配上個日式風格肩背包，戴上口罩享受被青春回憶包圍的幸福感，粉白格之間藏著粉紅愛心，讓人立刻回想起過往曖昧時光，同時悄悄散發出戀愛般的心情。

「JK甜心」口罩以粉色格紋營造出百褶裙與小背心的校服風，優雅又可愛。（圖／品牌提供）

講起學院風，最經典一定是日本「JK學院」，穿上校服、繫上蝴蝶結、書包上掛上戀愛御守，滿滿學院氣質風格，正是校園最美好回憶，再用日系藍、白、粉格紋色調口罩，交織出單純以及美好，就像記憶中酸甜的回憶，訴說著青澀的故事。

「JK學院」口罩是以日系藍、白、粉格紋色調來營造學院氣質風。（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「黃富士山、藍富士山、伸展貓咪、春天貓咪款口罩組」，共送出4名！（隨機寄送不挑款）

★活動時間 ｜ 即日起-4/26

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)