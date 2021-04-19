冰箱食物擺太久，最怕產生難聞的臭味，一名網友在臉書詢問，因為冰箱斷電，放在裡面的食物腐敗，尤其是放過魚的冷凍庫，清理後味道仍揮之不去，想詢問有什麼方法能讓死魚味消失？有內行人提供超強方法表示，用臭氧除臭器，或是一次性的冷氣消毒除臭劑「保證有效」。

原PO在臉書社團《爆系知識家》表示，由於冰箱突然斷電，導致放在裡面的食物腐敗，尤其是冷凍庫，因為冰過魚以後，殘存的味道一職無法消除，因此想詢問大家有什麼方法能冷藏及冷凍庫的死魚味消失？

貼文一出引起眾多討論，網友紛紛提供自己的方法回應「橘子皮很厲害唷」、「檸檬切片擺放，或先用檸檬水擦拭後，放檸檬片」、「木炭、咖啡粉、檸檬、鳳梨都可除臭」、「放煮過的咖啡粉」、「洋蔥對切放冰箱，電源開關打開，隔天就沒味道了」、「牙膏+濕抹布」、「小蘇打可除臭」，還有網友笑說「換一台新的！」

除了上述眾多除臭秘方，有內行人分析，味道進入了冷風循環系統後就比較難消除，市面上有賣裝電池的臭氧除臭器，或是冰箱重新開機運轉後，用一次性的冷氣消毒除臭劑「保證有效」。此外，也有網友建議，將冰箱的的冷度、風量調到標準，放一些檸檬切片、鳳梨皮或咖啡渣持續約一周，然後再把冰箱擦拭一遍，再過一周味道應該就會不見了，或是將冰箱清空後，用稀釋的漂白水擦拭整個內部，再放檸檬皮、鳳梨皮、咖啡渣加強去味。

都市傳說攏是假？抗藍光鏡片是戴心安？咖啡渣無法除冰箱異味？

(中時新聞網)