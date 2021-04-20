獻給在獨處時生龍活虎，卻在群體中迷失自己的你。

烏龜的安靜，讓牠們在團體中像是穿上隱形斗篷一樣。回到自己的空間裡，豐沛的想像力讓牠們善於發掘獨處的樂趣；單機作業的自在也令牠們工作起來特別有效率。牠們的內心是一個與外表截然不同的世界。

縮頭龜的逆襲之道：

♫ 讓想像力奔馳，尋常事物也會美呆了。

♫ 做喜歡的消遣，讓自己渾身是勁。

♫ 在內心探索，那早已存在的勇氣與力量。

──萌龜小語：習慣用自己的方法，不代表我做錯了啥。

身邊的人說話比較快、音量比較大、氣勢比較強，

不代表內向的人沒想法，只是慣用自己的方式來表達。

【精彩書摘】

偶爾覺得世界很煩，想躲起來一下嗎？《縮頭龜的逆襲》告訴我們，比較慢熱、比較內向，不代表沒有自己的聲音。圓滾滾萌龜用簡單、堅定的話語分享：「當內向是種天性，做自己就是義務！」儘管外面的世界不那麼友善，但只要找回內在的能量，便能更喜歡獨一無二的自己。

《縮頭龜的逆襲》作者Ton Mak是國際知名的文字與視覺藝術家，近年曾與Nike、蘋果、樂高等品牌合作，前作《樹懶的逆襲》的療癒畫風、溫暖文字大受好評，崇尚「耍廢精神」的樹懶這次也會在新書中友情客串，當樹懶遇到萌龜，兩隻「慢活系」可愛動物會怎麼看待忙碌的生活呢？一起來看看《縮頭龜的逆襲》書中5大金句！

1.「閒聊不是我的菜。不是因為我不愛交朋友，或是討厭跟人說話──而是單純因為閒聊感覺像是為了聊而聊。」

I don't like small talk.

Not because I am unfriendly or dislike conversations—but simply because it feels sort of forced sometimes.

可愛的萌龜害羞內向，反應比其他動物慢，有時候會抓不到開口的時機。勉強自己和陌生人尬聊，往往讓內向者覺得失去社交能量──「這種閒聊沒什麼意義，我可以回家嗎？」

2.「有意義的互動讓人格外滿足。」

Meaningful interactions are the most fulfilling.

對內向者來說，朋友在精不在多，IG一堆Follower，真正會回限動關心你的人有幾個呢？萌龜說，與其參加Party和一大群陌生人狂歡，不如把僅有的社交能量留給家人、好友，甚至自己，與「龜」密一對一聊天，不僅互動更有意義，心情也會更好。

3.「獨處有助於我按下暫停鍵休息一會兒。我可以靜下心來單純地處於當下。」

Time alone helps me pause for a moment and reset.

I can still my mind and just be present.

萌龜喜歡躲在自己的龜殼裡，獨處讓牠格外安心自在。這不是反社會人格，而是想適當補充能量，獨處能讓我們重新充電，重拾勇氣與笑容，坦然面對世界的張牙舞爪。

4.「不是非得用吼的，才叫作自信。有時候有些自信的展現可能沒那麼吵鬧，沒那麼招搖。」

Confidence doesn't always roar.Sometimes, it can be expressed in quieter and subtler forms.

有意義的互動讓人格外滿足。(圖/時報出版提供)

雖然嗓門不大，但安靜的萌龜對世界很有自己的想法。其他人可能說話比較快、氣場超級強，內向者不該逼自己要跟他們「比大聲」──就算聲音小，你的意見也同樣有價値。

5.「記得要給自己充足的時間去找到自己的聲音。」

Be sure to give yourself all the time you need to find your voice.

獨處有助於我按下暫停鍵休息一會兒。我可以靜下心來單純地處於當下。(圖/時報出版提供)

內向者常在生長過程中試圖變成外向的人，然而，為什麼一定要跟大家一樣呢？別擔心，慢慢來吧。別給自己太大壓力，一起找回屬於自己的聲音。

萌龜希望我們能擁抱悠哉慢活的生活節奏，享受深刻、親近的友誼交流，害羞、能量有限也沒關係，跟著《縮頭龜的逆襲》，重新喜歡上與眾不同的「我」。

「還有別忘記，永遠要忠於自己。那個有些地方很美好、有些地方怪怪的自己。」

(本文摘自 《縮頭龜的逆襲：當內向是種天性，做自己就是義務!》/時報出版)

不是非得用吼的，才叫作自信。有時候有些自信的展現可能沒那麼吵鬧，沒那麼招搖。(圖/時報出版提供)

【作者簡介】

Ton Mak

身為一名文字與視覺藝術家，其筆下的塗鴉與插畫構成了一個名為FLABJACKS、裡頭住著各種想像生物的世界，當中每一個FLABJACK都有屬於自身的獨特故事。Ton著有《樹懶的逆襲》（時報出版），近年曾與Nike、蘋果、Swatch和樂高等品牌合作。她的作品曾於世界各地的博物館與畫廊中展出，包括上海當代藝術博物館與北京時代美術館。目前的她在舊金山與上海之間兩頭跑。

不是非得用吼的，才叫作自信。有時候有些自信的展現可能沒那麼吵鬧，沒那麼招搖。(圖/時報出版提供)

Ton Mak的作品請見：http://flabjacks.com/

【譯者簡介】

鄭煥昇

記得要給自己充足的時間去找到自己的聲音。(圖/時報出版提供)

在翻譯中修行，在故事裡旅行的譯者。賜教信箱：[email protected]。

《縮頭龜的逆襲：當內向是種天性，做自己就是義務!》/時報出版

(中時新聞網)